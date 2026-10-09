Сергей Собянин рассказал, когда можно получить карты москвича с новым дизайном

Новые варианты дизайна карты москвича станут доступны в конце 2026 года. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс» по итогам голосования к 25-летию карты.
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