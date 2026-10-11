Швейцария требует от Италии 1,6 млн евро за лечение пострадавших в Кран-Монтане

Трагедия на горнолыжном курорте в Швейцарии обернулась финансовым конфликтом между Римом и Берном.Швейцарские клиники выставили Италии счет на сумму более 1,6 миллиона евро за экстренную медицинскую помощь 12 молодым итальянцам, пострадавшим при пожаре в клубе "Le Constellation".
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