🇷🇺 Пообщались с семьёй, для которых Крымская весна стала двойным праздником. Именно в это время у них родилась дочь🤩 Виолетта Конончук стала первой девочкой, которая родилась в российском Крыму.
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🇷🇺 Пообщались с семьёй, для которых Крымская весна стала двойным праздником. Именно в это время у них родилась дочь🤩 Виолетта Конончук стала первой девочкой, которая родилась в российском Крыму.