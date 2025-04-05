Дмитриев призвал экс-посла США в России Макфола быть миротворцем

РИА Новости/Сергей Бобылев Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал бывшего американского посла в России Майкла Макфола быть миротворцем.
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