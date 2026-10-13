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Пятый канал

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Трамп посоветовал Зеленскому сфокусироваться на сделке по Украине

Трамп посоветовал Зеленскому сфокусироваться на сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен сосредоточиться на заключении договоренностей по урегулированию украинского кризиса, а не на обсуждениях отношений Москвы и Вашингтона.

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