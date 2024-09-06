ВСУ насмешили боевого генерала сбитым дроном. Алаудинов эмоций не сдержал: "Прям ужас"

ВСУ насмешили боевого генерала сбитым дроном. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов не сдержал эмоций, когда рассказывал об инциденте.
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