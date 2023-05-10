Никола Йокич подколол Шакила О’Нила после выхода на 1-е место по трипл-даблам в плей-офф

Центровой «Денвера» Никола Йокич оформил трипл-дабл в пятом матче с «Финиксом» (118:102, 3-2). Для Йокича это 10-й трипл-дабл в плей-офф НБА, он стал рекордсменом по данному показателю среди центровых, обойдя легендарного Уилта Чемберлена (9).