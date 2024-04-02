На венгерской конференции Байдена объявили персоной нон грата

Организатор венгерской конференции CPAC объявил Байдена персоной нон грата Венгерский центр основных прав, который организует конференцию консервативных политических действий (CPAC), объявил главу США Джо Байдена персоной нон грата.
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