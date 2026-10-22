ДТП произошло сегодня, 22 октября, в семь утра на улице Герцена. 65-летний мужчина за рулем «Лада 2107» потерял управление и совершил наезд на опору ЛЭП.
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