ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

686 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Овчаренко
    Вспомнили, а два года  чем занимались?Может вспомнят о  приграничных ЖД станциях и перекроют поставки техникиСнимки NASA из ко...
  • Боцман
    Создай свой фильм и потом ковыряйся в своём говне. Не чего лесть со свинным рылом .Найдены новые кин...
  • Владимир Петров
    Тётка страшная. Уж какие там у неё перси, представлять даже не хочется...Министр культуры ...

Под Волчанском уже пропали без вести бойцы и 57-й мотопехотной бригады ВСУ

По информации источника ТГ-канала “Северный ветер”, в украинских соцсетях в последние дни вдруг стали бить тревогу по бойцам из 57-й пехотной бригады ВСУ, участвовавшей в боях под Волчанском, которые уже давно не выходят на связь и как бы пропали пропадом без вести.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх