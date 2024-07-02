Под Волчанском уже пропали без вести бойцы и 57-й мотопехотной бригады ВСУ

По информации источника ТГ-канала “Северный ветер”, в украинских соцсетях в последние дни вдруг стали бить тревогу по бойцам из 57-й пехотной бригады ВСУ, участвовавшей в боях под Волчанском, которые уже давно не выходят на связь и как бы пропали пропадом без вести.
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