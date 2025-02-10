Жена Петросяна Брухунова возмутилась закрытием спектакля «Дядя Жорж»

+ A — Жена Петросяна Татьяна Брухунова возмутилась закрытием спектакля в Театре Сатиры Жена народного артиста РСФСР и юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова эмоционально отреагировала на закрытие спектакля «Дядя Жорж» в Театре Сатиры.
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