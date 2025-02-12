Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной предложили вернуть на купюры российский флаг

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Институт социально-экономического анализа и программ развития обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением вернуть изображение российского флага на банкноты, считая его одним из ключевых государственных символов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии