Отгадайте загадку, и Маск возьмет вас на работу. Но это не точно. Этот вопрос поступил в нашу редакцию из биографической книги «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее», которую написал известный технологический журналист Эшли Вэнс.
Отгадайте загадку, которую Илон Маск предлагает решить на собеседовании
Комментарии
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At
Aneta tchernichova
А пусть Макс ответит мне на вопрос : В каком месте на нашей планеты ты с одной ногой стоишь в Азии а с другой в Европе а по середине екватор
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1 д.
Сергей Лобачев
Таких точек на шарике, теоретически, бесконечное множество. Третий вариант находишь параллель у южного полиса с длинной полмили, за милю от него на север начальная точка движения, по этой параллели проходишь два раза то есть одну милю в сумме, поворачиваешь на север. Или параллель 0,25 мили - четыре раза крутишься... или 0,1 мили 10 раз и так далее.
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10 час.
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