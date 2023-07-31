Отгадайте загадку, которую Илон Маск предлагает решить на собеседовании

А пусть Макс ответит мне на вопрос : В каком месте на нашей планеты ты с одной ногой стоишь в Азии а с другой в Европе а по середине екватор

Сергей Лобачев

Таких точек на шарике, теоретически, бесконечное множество. Третий вариант находишь параллель у южного полиса с длинной полмили, за милю от него на север начальная точка движения, по этой параллели проходишь два раза то есть одну милю в сумме, поворачиваешь на север. Или параллель 0,25 мили - четыре раза крутишься... или 0,1 мили 10 раз и так далее.