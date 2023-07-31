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Отгадайте загадку, которую Илон Маск предлагает решить на собеседовании

Отгадайте загадку, которую Илон Маск предлагает решить на собеседовании

Отгадайте загадку, и Маск возьмет вас на работу. Но это не точно. Этот вопрос поступил в нашу редакцию из биографической книги «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее», которую написал известный технологический журналист Эшли Вэнс.

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Комментарии
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At
Aneta tchernichova
А пусть Макс ответит мне на вопрос : В каком месте на нашей планеты ты с одной ногой стоишь в Азии а с другой в Европе а по середине екватор
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1 д.
Сергей Лобачев
Таких точек на шарике, теоретически, бесконечное множество. Третий вариант находишь параллель у южного полиса с длинной полмили, за милю от него на север начальная точка движения, по этой параллели проходишь два раза то есть одну милю в сумме, поворачиваешь на север. Или параллель 0,25 мили - четыре раза крутишься... или 0,1 мили 10 раз и так далее.
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10 час.

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