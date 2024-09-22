Доля ипотеки при покупке новостроек в России выросла до 82%

Лишь 18% сделок на первичном рынке в России не зависят от ипотеки, поэтому любые изменения условий кредитования сейчас могут снизить спрос до критических уровней, рассказали 22 сентября «Известиям» в федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».