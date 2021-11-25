ИЗВЕСТИЯ iz

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Политолог Рар назвал недостаточным внимание ФРГ к отношениям с Россией

Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией, однако политолог Александр Рар считает, что кабинет министров ФРГ уделил недостаточно внимания отношениям двух стран в коалиционном договоре, передает телеканал «Известия».

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