Политолог Рар назвал недостаточным внимание ФРГ к отношениям с Россией

Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией, однако политолог Александр Рар считает, что кабинет министров ФРГ уделил недостаточно внимания отношениям двух стран в коалиционном договоре, передает телеканал «Известия».
Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией, однако политолог Александр Рар считает, что кабинет министров ФРГ уделил недостаточно внимания отношениям двух стран в коалиционном договоре, передает телеканал «Известия».
Свежие комментарии