В Минпросвещения рассказали о работе над списком фильмов, рекомендованных к семейному просмотру

Работа над списком рекомендованных к семейному просмотру российских фильмов активно продолжается. Его разрабатывает центр "Философия образования" при Московском педагогическом государственном университете, ТАСС.
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