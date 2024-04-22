Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В массовом захоронении в Хан-Юнисе нашли тела 180 палестинцев

В массовом захоронении в Хан-Юнисе нашли тела 180 палестинцев

В секторе Газа в больнице Насер обнаружили массовое захоронение. Братская могила располагается в городе Хан-Юнис, в ней находились 180 тел.

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