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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 28 августа

Прогноз погоды в Крыму на 28 августа 🌧 В Симферополе +21 и небольшой дождь В Севастополе +24 и небольшой дождь В Евпатории +23 и небольшой дождь В Черноморском +23 и небольшой дождь В Джанкое +24 и небольшой дождь В Ялте +23 и небольшой дождь В Алуште +24 и небольшой дождь В Керчи +24 и небольшой дождь В Армянске +24 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +24 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +22 и небольшой дождь В Феодосии +24 и небольшой дождь В Судаке +24 и небольшой дождь Картинка сгенерирована ИИ тест тест.

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