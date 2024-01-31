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Intercept: военные США в Ираке готовились к возможной поддержке Израиля в Газе

Intercept: военные США в Ираке готовились к возможной поддержке Израиля в Газе

Global Look Press/US Army/Digital Американские военные, которые были направлены в Ирак в 2023 году, получили приказ готовиться в возможной переброске для поддержки американских сил при вмешательстве США в конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС, сообщил интернет-портал Intercept.

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