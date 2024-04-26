В Кузбассе следователи начали проверку из-за аварии с автобусом

В Кузбассе организовали проведение доследственной проверки по сообщениям в СМИ о ДТП с участием автобусаСледком региона сообщил, что 25 апреля на Северном шоссе в Новокузнецке произошла авария с автобусом, где в салоне были работники местного предприятия.