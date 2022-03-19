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Директор «Ювентуса» о трансфере Влаховиче: «Летом у нас было бы меньше шансов, чем у клубов из Англии и Испании»

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене объяснил покупку Душана Влаховича. Зимний трансфер серба из «Фиорентины» оценивается в 70+10 млн евро, зарплата игрока – 7 млн евро в год.

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