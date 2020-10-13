Проведена масштабная проверка 95 бензина на украинских АЗС. Какие результаты?

Заправляетесь дешевым топливом и считаете что экономите? Или же вы заправляетесь дорогим и считаете что это эталон? Так ли это на самом деле проверили эксперты потребительских экспертиз, пройдя рейдом по популярным сетевым АЗС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)