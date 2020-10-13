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Проведена масштабная проверка 95 бензина на украинских АЗС. Какие результаты?

Проведена масштабная проверка 95 бензина на украинских АЗС. Какие результаты?

Заправляетесь дешевым топливом и считаете что экономите? Или же вы заправляетесь дорогим и считаете что это эталон? Так ли это на самом деле проверили эксперты потребительских экспертиз, пройдя рейдом по популярным сетевым АЗС.

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