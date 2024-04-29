CDC сообщает, что выявлен первый зарегистрированный случай передачи ВИЧ через косметические иглы

По словам федеральных представителей здравоохранения, три женщины, у которых был диагностирован ВИЧ после прохождения «вампирских процедур на лице» в нелицензионном медицинском спа-центре Нью-Мексико, считаются первыми задокументированными случаями инфицирования вирусом во время косметической процедуры с использованием игл.
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