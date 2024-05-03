Как часто вы доедаете содержимое тарелки, хотя уже наелись? А может, пробуете все подряд, потому что красиво? Или балуете себя шоколадкой, когда на глазах слезы? Поздравлять не будем, но, похоже, вам знаком гедонистический голод – настоящая эпидемия, если верить последним исследованиям.
Гедонистический голод: самое важное, что надо знать нам всем
Комментарии
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Татьянка Яцук
ерундень какая... вполне естественно, что человеку, как и другим биологическим видам нравится эстетично выглядящая еда, при этом приятная на вкус, нежели нечто серо-буро-малиновое на тарелке, источающее неприятное амбре, и такое же неприятное на вкус или безвкусное совсем. По теории автора выходит, что мы все гедонисты....
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2 д.
Ирина Котова
Извините, но вы не поняли сути, это не автор утверждает, а доктор философии, и я с ним полностью согласна
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1 д.
P
Patria
Гедонизм и калорийность никак не связаны. Один дурак ляпнул, а другие подхватывают.
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1 д.
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