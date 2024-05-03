Гедонистический голод: самое важное, что надо знать нам всем

Как часто вы доедаете содержимое тарелки, хотя уже наелись? А может, пробуете все подряд, потому что красиво? Или балуете себя шоколадкой, когда на глазах слезы? Поздравлять не будем, но, похоже, вам знаком гедонистический голод – настоящая эпидемия, если верить последним исследованиям.