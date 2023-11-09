Частные клиники Крыма отказались делать аборты. Об этом они официально уведомили Минздрав Республики Крым о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности, — отмечается в telegram-канале Минздрава РК.
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