Экс-начальница отделения "Почты России" на Алтае похитила деньги из сейфа

Во время расследования обвиняемая добровольно возместила причиненный ущерб в полном объеме В Республике Алтай бывшая начальница почтового отделения предстанет перед судом по обвинению в присвоении денег "Почты России".
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