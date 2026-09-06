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Экс-начальница отделения "Почты России" на Алтае похитила деньги из сейфа

Экс-начальница отделения "Почты России" на Алтае похитила деньги из сейфа

Во время расследования обвиняемая добровольно возместила причиненный ущерб в полном объеме В Республике Алтай бывшая начальница почтового отделения предстанет перед судом по обвинению в присвоении денег "Почты России".

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