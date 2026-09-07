РФ и Малайзия нарастят сотрудничество между сухопутными войсками

Россия и Малайзия договорились наращивать сотрудничество между сухопутными войсками двух стран. Перспективы взаимодействия обсудили на переговорах в Москве, сообщило Минобороны России.
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