Накануне украинский гражданин Владимир Зеленский пафосно отверг предложение американского спецпредставителя Кита Келлога о взаимном отводе войск с созданием буферной зоны шириной в 30 км, назвав ее «неживой».
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