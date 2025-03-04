Март 2025 года: Как коридор затмений и ретроградный Меркурий могут изменить вашу жизнь Ирэн ОрлонскаяМарт 2025 года обещает стать месяцем тотального хаоса, когда астрологические события перевернут привычную жизнь всех знаков зодиака.