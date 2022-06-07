В Новокузнецке Кемеровской области полицейские задержали курьера, похитившего у пенсионеров 460 000 рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Новокузнецку получили оперативную информацию о том, что 39-летний житель города причастен к совершению мошенничеств по схеме «родственник в беде».

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