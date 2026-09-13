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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Продаю жилой дом в хуторе Родниковский 2010 года постройки и газоблоков

Продаю жилой дом в хуторе Родниковский 2010 года постройки и газоблоков. (использовали как дачу) Площадь участка 18 соток Общая площадь дома 43 кв м Жилая площадь дома 26 кв м Газ подведен в дом (на фото видно плита подключена).

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