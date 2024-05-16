Отдых в Алтайском крае подорожал на 13%

Подорожание отдыха на Алтай ожидает российских туристов летом 2024 года. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), цены на размещение в Алтайском крае увеличатся на 13%, а в Горном Алтае – на 20%.
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