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Zero Hedge

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US Troops Leak New Iran War Photos Of Gulf Bases: 'Major Damage Hidden From American Public'

US Troops Leak New Iran War Photos Of Gulf Bases: 'Major Damage Hidden From American Public'

US Troops Leak New Iran War Photos Of Gulf Bases: 'Major Damage Hidden From American Public' As we've been documenting, it is clear that major damage has yet to be communicated to the American public regarding Iran's major retaliation on US bases in the Gulf and Mideast since the start of Trump's Operation Epic Fury.

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