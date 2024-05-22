В следующем сезоне «Торпедо» переедет из Лужников на «Арену Химки»

Начиная с этого лета «Торпедо» будет проводить домашние матчи в Подмосковье. Столичный клуб, выступающий в Первой лиге, переедет на 18-тысячную «Арену Химки» с московского стадиона в Лужниках, вмещающего в 4,5 раза больше – 84 745 зрителей.