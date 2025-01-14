Что произойдет с финансами Петербурга после «оптимизации» в «Газпроме»?

Массовые увольнения после рекордных убытков компании ударят по экономике Северной столицы. «Газпром» — для многих больше не дом Потерявший европейский рынок газа и получивший сотни миллиардов рублей убытков «Газпром» готовит массовые увольнения сотрудников центрального аппарата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии