Что произойдет с финансами Петербурга после «оптимизации» в «Газпроме»?

Массовые увольнения после рекордных убытков компании ударят по экономике Северной столицы. «Газпром» — для многих больше не дом Потерявший европейский рынок газа и получивший сотни миллиардов рублей убытков «Газпром» готовит массовые увольнения сотрудников центрального аппарата.