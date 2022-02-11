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Минтранс Самарской области намерен привлечь 6 миллиардов рублей на дороги

Минтранс Самарской области намерен привлечь 6 миллиардов рублей на дороги

Заседание штаба проводил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснулин. Как отмечалось в ходе мероприятия, Самарская область по итогам 2021 года выполнила все планы по реализации национального проекта “Безопасные и качественные дороги”.

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