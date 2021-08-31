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Уличные соревнования по воркауту прошли в Братске

Уличные соревнования по воркауту прошли в Братске

В Северном Артеке прошли соревнования по «Street Workout». В течение трех минут братчане показывали разные спортивные элементы — с разворотами и перелётами, которые оценивали по трём критериям: качество исполнения элементов, сложность и зрелищность.

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