Подозреваемый в убийстве матери и дочери в Москве имел судимость

В убийстве 53-летней Елены и ее 19-летней дочери Дарьи в Москве подозревают 47-летнего Теймураза Г. Об этом 4 октября сообщил источник 5-tv.
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Ну почему русских баб так тянет на теймуразов?