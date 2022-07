Зеленский оказался слугой слишком многих господ, каждый из которых хочет продолжения конфликта Дмитрий Родионов На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeOfUkraine/Global Look Press) Киев может обсудить с Москвой границы страны по состоянию «до 24 февраля», допускает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.