Госдума расширила условия контракта с ВС России для осуждённых

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и окончательно правительственный законопроект, расширяющий перечень граждан, имеющих право заключить контракт с Вооруженными силами РФ в период мобилизации.
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