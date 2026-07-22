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Госдума расширила условия контракта с ВС России для осуждённых

Госдума расширила условия контракта с ВС России для осуждённых

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и окончательно правительственный законопроект, расширяющий перечень граждан, имеющих право заключить контракт с Вооруженными силами РФ в период мобилизации.

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