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Иньеста о деле Негрейры: «Я никогда не видел и не чувствовал помощи судей. С футбольной точки зрения обсуждать тут нечего»

Бывший полузащитник «Барселоны»  Андрес Иньеста высказался о деле  Хосе Марии Энрикеса Негрейры . Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

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