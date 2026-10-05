Иньеста о деле Негрейры: «Я никогда не видел и не чувствовал помощи судей. С футбольной точки зрения обсуждать тут нечего»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры . Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).