Кроссовер Changan CS75 Plus выйдет на рынок РФ в трех комплектациях

Кроссовер Changan CS75 Plus третьего поколения начнут продавать в России во второй половине ноября. Модель будет представлена в трех комплектациях и с двумя силовыми агрегатами, сообщает корреспондент «Известий» с пресс-конференции автопроизводителя.
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