Мерц и Гитлер. Почему история не повторяется, но рифмуется

Когда я читаю новости о том, что делает канцлер Германии Фридрих Мерц, я не могу отделаться от ощущения, что слышу знакомые ноты, которые когда-то уже звучали, и эти ноты не предвещают ничего хорошего, потому что история не повторяется, но она рифмуется, и рифма эта становится всё громче.