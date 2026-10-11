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Мерц и Гитлер. Почему история не повторяется, но рифмуется

Мерц и Гитлер. Почему история не повторяется, но рифмуется

Когда я читаю новости о том, что делает канцлер Германии Фридрих Мерц, я не могу отделаться от ощущения, что слышу знакомые ноты, которые когда-то уже звучали, и эти ноты не предвещают ничего хорошего, потому что история не повторяется, но она рифмуется, и рифма эта становится всё громче.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Сейчас Германия входит в "неустойчивое внутиполитическое положение" как-бы "покачиваясь на весах". Здесь важна даже не фигура самого Мерца с его взглядами, но кроме милитаризации экономики после фактического разрыва с российской "сырьевой базой" и рынком сбыта продукции и технологий, а также "перекрытием" сухопутного транзита в Китай и страны Юго-Востока товаров - политика в отношении России не может кардинально изменится.
Фактически это означает что ЕС проигрывает в конкуренции с США и Китаем в новой постимпериалистической международной системе торговли и логистики. Видимо и Англия "толкает" Германию именно к такой ситуации.

Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшков

По-моему - здесь ещё дело в опоре на свой народ! ОГРОМНАЯ разница между настроениями немцев в 1933 году и сейчас! Тогда Германия была УНИЖЕНА Версальским миром, а сейчас ВОЗВЫШЕНА воссоединением ГДР и ФРГ !!! Пруссия потеряна? Здесь больше вопросов к Польше и Литве! Калининградская область России? Да ну его - из-за такой мелочи связываться - ВСЕМ рисковать!
Причём - если у жителей бывшей ФРГ милитаристский дух был ВЫТРАВЛЕН, по-моему - даже СЛИШКОМ - до уровня какой-то ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАСТРАЦИИ, то последней у жителей бывшей ГДР нет, зато вытравлена РУСОФОБИЯ !!!
По-моему, "немец пошёл уже не тот"! Если после "похабного" (это для нас таковым Брестский был) Версальского мира он рвался В БОЙ - то сейчас НАОБОРОТ !!!

Профиль пользователя Павел Б
Павел Б

Ни Германия, ни Британия, ни Франция не понимают, что Россия еще не начала воевать в полную силу.. Если против Украины применяется ограниченное оружие, то против всех этих стран будет применено современное оружие , которое превратит все эти страны в пустыню..

Профиль пользователя виталий панов
виталий панов

У Мерца очень большое желание отомстить за проигрыш в ВОВ.Тем более,что почти вся Европа его поддерживает в отношении помощи Украине в войне против России.Одно не хотят понять все эти правители,что не стоит злить Медведя,тем более что история учит-надо жить в мире и дружбе с Россией,а война с Россией.всегда оказывается большим поражением!