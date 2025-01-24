Массированная атака БПЛА противника на наши регионы На тиражируемых в сети кадрах - последствия прилётов НПЗ в Рязани.
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Массированная атака БПЛА противника на наши регионы На тиражируемых в сети кадрах - последствия прилётов НПЗ в Рязани.
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