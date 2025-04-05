Украинцы бегут из страны: мобилизация под угрозой срыва в Винницкой области

Журналист из Il Fatto Quotidiano Паоло Хуттер сообщил о массовом бегстве украинцев от службы в ВСУ. Пример одной из историй: украинец, ранее заявлявший о готовности сражаться с Россией, теперь живет в Европе после рискованного пересечения границы.