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Царьград

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Украинцы бегут из страны: мобилизация под угрозой срыва в Винницкой области

Украинцы бегут из страны: мобилизация под угрозой срыва в Винницкой области

Журналист из Il Fatto Quotidiano Паоло Хуттер сообщил о массовом бегстве украинцев от службы в ВСУ. Пример одной из историй: украинец, ранее заявлявший о готовности сражаться с Россией, теперь живет в Европе после рискованного пересечения границы.

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