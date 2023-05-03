Неспешный разговор

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Запад болен. Запад почти труп.

Запад болен. Запад почти труп.

В Германии абсолютно зверски, фашистски изъяли ребенка из мусульманской семьи за то, что в школе на мальчика нажаловались, будто бы из дома он приносит "ужасные" слова о том, что гомосексуализм, трансгендерность и прочие извращения - это плохо.

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