Запад болен. Запад почти труп.

В Германии абсолютно зверски, фашистски изъяли ребенка из мусульманской семьи за то, что в школе на мальчика нажаловались, будто бы из дома он приносит "ужасные" слова о том, что гомосексуализм, трансгендерность и прочие извращения - это плохо.