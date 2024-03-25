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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Коламбус» не вышел в плей-офф в 4-й раз подряд. Команда пропустила кубковые матчи в 17 из 23 сезонов в лиге

«Блю Джекетс» лишились шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы «Вашингтона» над «Виннипегом» (3:0).

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