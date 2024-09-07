Московская система электронного голосования успешно отражает атаки

Московская система электронного голосования продолжает успешно отражать атаки во время выборов депутатов Мосгордумы, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты столицы Вадим Ковалёв.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии