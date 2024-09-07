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Московская система электронного голосования успешно отражает атаки

Московская система электронного голосования успешно отражает атаки

Московская система электронного голосования продолжает успешно отражать атаки во время выборов депутатов Мосгордумы, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, руководитель корпуса наблюдателей Общественной палаты столицы Вадим Ковалёв.

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