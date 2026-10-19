Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США среди взрослых американцев составил 33%, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на результаты опроса.
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